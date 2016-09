Troopilise viiruse vastu aitab levinud toidulisand Carmolis

Nii vahendas ERRi teadusportaal Novaator Brüsselis toimuvat Euroopa noorte teadlaste konkurssi. Sala uuris chikungunya viirust ehk lühidalt CHIKVd. See viirus levib Lõuna- ja Ladina-Ameerikas ning viimastel aastatel on see hakanud epideemiliselt levima.

Selleks, et mitte hakata läbi proovima kõiki võimalikke ravimtaimede tõmmiseid, võttiski Sala katsetamiseks juba olemas oleva tinktuuri Carmolise, selgus, et see tõepoolest peatab viiruse paljunemist. Rakukultuuril tehtud katsest nähtus, et viiruse paljunemist peatas ka lihtsalt etanool.

