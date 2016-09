Eesti õpilase välja töötatud keemiat on kasutatud juba kahes teadusartiklis

Nii vahendas ERRi teadusportaal Novaator Brüsselis toimuvat Euroopa noorte teadlaste konkurssi.

Konovalovi uurimuse keskmes on ensüüm haspin, mis kuulub proteiinkinaaside hulka. Need ensüümid on väga tähtsad, kuna reguleerivad väga suurt osa inimese organismides toimuvatest protsessidest. Kui proteiinkinaasid on liiga aktiivsed, võib see põhjustada näiteks vähki või Alzheimeri tõbe. Aine, mida Konovalov üritas sünteesida, on inhibiitor, mis blokeerib fosforüülimist.

Praeguseks on tema uurimistööd kasutatud kahes teaduspublikatsioonis.

Loe põhjalikumalt Novaatorist.