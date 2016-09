Sonyl tuli välja uus telefon, mis on käepäraselt väikse ekraaniga, kuid tippjõudlusega

Sony Xperia X Compactil on 4,6-tolline 720p HD ekraan, mis tähendab, et see on ainus telefon turul, mis sobib just neile klientidele, kes soovivad lipulaeva tasemel jõudlust, kuid ei soovi endale hiiglaslikku 5-tollise või suuremagi ekraaniga nutiseadet.

Sony Xperia X Compact suudab tõepoolest vaatamata oma väiksele suurusele pakkuda kasutajale kõike seda, mida suuremamõõtmelised nutiseadmed. Telefoni seest leiab 3 GB muutmälu, kuni 32 GB salvestusruumi, ülivõimsa kuuetuumalise protsessori ning suure 2700-milliampertunnise aku, mis peab vastu kindlasti terve päeva kõva kasutamist ning ilmselt kaks päeva tagasihoidlikuma kasutuse juures. Tänu sellele on kasutaja teenistuseks kogu päevaks või enamaks võimas tööriist.

Tipptasemel kaamera

Lisaks sellele pakub Xperia X Compact kasutajale tipptasemel pildistamisvõimalust, kasutades pildi tegemiseks 23-megapikslist põhikaamerat, mis suudab salvestada ka HD-videot, ning 5-megapikslist esikaamerat. Sellel kaameral on nüüd ka oluline lisavõimalus: Sony kuulsatest fotokaameratest tuttav pildistabiliseerimise mootor, mis tähendab, et ka kehvema valgusega või väriseva käega saab teha teravaid pilte.

Xperia X Compact on tänu oma väiksemale suurusele käes hoides üks mugavamaid telefone, mida hetkel osta saab. Telefon on saadaval kolmes maitsekas värvivalikus: valge, musta ja uue maheda helesinisena (Mist Blue). Sellega jääb uus Xperia X Compactist kindlasti silma neile, kes otsivad lisaks võimsusele ka telefoni juures mugavust ja stiilset välimust.

Uus Sony Xperia X Compact on ainus nii heade näitajatega väike tipptelefon turul

Soodsam, kui eelmine mudel

Kõik selle saab endale vaid 449 euro eest, mis teeb Xperia X Compactist ka ühe soodsaima lipulaeva tasemel nutiseadme, mida endale hetkel soetada saab. Kes mäletab, siis eelmisel aastal turule tulnud Z5 Compact maksis algselt tunduvalt rohkem ning seetõttu jäid paljud kliendid telefoni soodushinda ootama. Uue telefoniga seda enam tegema ei pea, vaid võib kohe osta ja juba soodsama hinna eest. Xperia X Compact on müügil juba Telias, Elisas ja Tele2-s.

Sony Xperia X Compacti tutvustati septembri alguses Berliinis toimunud IFA tarbijaelektroonika messil, kus sai see laialdast meediakajastust peamiselt oma sümpaatselt eristuva disaini pärast.

Lisainfot telefoni kohta saab lugeda siit.