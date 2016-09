Tesla ajaloolist suurostu takistavad juba neli kohtuasja

Septembris on 2,3 miljardi dollarini küündiva tehinguga seoses algatatud neli kohtuasja. Hagejateks on kaks üksikisikut ning kaks pensionifondi, kes kõik väidavad, et Tesla nõukogu, mis on SolarCity ostu heaks kiitnud, ei ole ettevõtte huvide eest piisavalt hoolt kandnud. Lisaks väidetakse, et ostutehingu toimumise korral rikastuksid sellest ebaõiglaselt insaiderid.

Praegu pole veel kindel, kas kohtuasjad lükkavad edasi Tesla aktsionäride selleks nädalaks plaanitud koosoleku, mille käigus peaks SolarCity ost hääletusele minema.

Musk, kes omab Teslast 19 protsenti ning SolarCity´st 22 protsenti, lubas, et ei võta ostutehingut puudutavatest aktsionäride hääletustest osa.

Kuigi USAs on SolarCity katusele paigaldatavate päikesepaneelide turu liider, raporteeritakse kvartalist kvartalisse kahjumeid ning käesoleval aastal on ettevõtte aktsia hind börsil kukkunud 60 protsenti.

SolarCity´l on kohustusi rohkem kui kuue miljardi dollari eest, kaasaarvatud võlad. Ettevõte on sunnitud müüma varasid ning tegema suuri kärpeid, lootes, et tehing viiakse enne pankrotti jõudmist siiski lõpule.