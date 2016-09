Lätis ja Leedus tegutsev mobiilioperaator Bite Eesti turule laieneda ei soovi

Ettevõte kaalus mõned korrad Eesti turule sisenemist eelmiste omanike ajal, ütles Bite juhatuse esimees Nikita Sergienko BNS-ile. «Ausalt öeldes on see tiheda konkurentsiga väike turg, mistõttu see plaan ei ole aktuaalne.»

Eelmise aasta lõpus ostis USA varahaldusfirma Providence Equity Läti ja Leedu mobiilioperaatorfirma Bite investeerimisfirmalt Mid Europa Partners. Bite'il on Leedus ja Lätis umbes 1,6 miljonit era- ja äriklienti ja see on Balti riikide üks suuremaid mobiilioperatoreid.

Muuhulgas on Providence ostmas investeerimisfirmalt East Capital Explorer Eesti telekomfirmat Starman. Ostuprotsessi on seni pidurdanud väikeaktsionäri Indrek Kuivalliku ettevõte Polaris Invest, mis on teatanud et soovib kasutada ostueesõigust ja Starman ise osta.