Vestager: Apple'i trahv ei ole USA firmade kiusamine

Ta tõi näiteks esmaspäeval analoogse uurimise algatamisest Prantsuse enegiakontserni Engie vastu ja ütles, et see näitab Euroopa Komisjoni tõsist suhtumist kõigisse põhjendamata maksusoodustuste saajatesse.

«Kui te jälgite komisjoni tegevust, siis ei ole võimalik leida, nagu oleks uurimine USA firmade poole kaldu. Statistika seda igatahes ei kinnita,» ütles ta Washingotnis.

Peale Apple'i on Euroopa Komisjon uurimise alla võtnud USA firmadest veel Starbucksi, Amazoni ja Google'i emafirma Alphabet ja neile EL-i riikides tehtud maksusoodustused, mis on vastuolus EL-i seadustega.

Näiteks USA rahandusminister Jacob Lew on pärast komisjoni Apple'i otsust süüdistanud EL-i USA-firmade ebaausas kohtlemises.

Andnud enne Lew'ga kohutmist pressikonverentsi, ütles Vestager, et komisjon on pärast 2000. aastat algatanud umbes 150 firma maksu-uurimise ja ainult 2 protsenti neist on USA firmad.

Eelmisel nädalal oli USA kohtuministeerium trahvinud Saksa Deutsche Banki 14 miljardi dollariga. Vestager ütles kommentaariks, et on täiesti kindel, et USA otsus põhineb faktidel ja USA seadustel.