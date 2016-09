Ohutuks muudetud Samsung Galaxy Note 7 jõudis USAs uuesti müüki

Uuendatud telefoni on heaks kiitnud USA tooteohutusamet.

Samsung teatas eile, et tarnis 500 000 uut Galaxy Note 7 telefoni, millest lõviosa läheb klientidele, kes olid sunnitud seadme plahvatusohu tõttu tagasi andma.

Lõuna-Korea tehnoloogiagigant Samsung peatas oma uue tipptelefoni turuletuleku septembri algul, mil selgus, et need on varustatud akudega, mis võivad ülekuumenemisel süttida või plahvatada. Maailmas on teada juba kümneid juhtumeid, mil antud telefonimudeli aku põlema läinud või plahvatanud.