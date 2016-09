Maailma ühe veidrama looma geen võib inimesi kiirguse eest kaitsta

Maailma sitkeimad loomad pole mitte massiivsed elevandid, Antarktika avarusi trotsivad pingviinid ega isegi kurikuulsad prussakad. Vähem kui millimeetri pikkused loimurid ehk tardigraadid suudavad ellu jääda isegi avakosmose vaenulikes tingimustes. Eluks ekstreemsetes tingimustes kohastunud loomade genoomi järjestanud jaapani teadlased näitavad nüüd, et loomakese valgud kaitsevad kiirguse eest ka inimese rakke.

''Peaaegu 40 protsenti tardigraadide geenidest on unikaalsed ehk neile ei leidu ülejäänud loomariigist head vastet. Seega on äärmiselt tõenäoline, et neile erakordse vastupidavuse andvad geenid on midagi neile ainuomast ja nad pole neid saanud näiteks horisontaalse geenitriivi tulemusel,'' sõnas uurimuse juhtivautor Takekazu Kunieda ERR Novaatorile antud intervjuus.

