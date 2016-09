Algas üle-eestiline Teadlaste Öö Festival

Festivali korraldaja Annika Vesselovi sõnul jõuab tänavune festival peale suuremate linnade ka väga väikestesse kogukondadesse.

«Nädala vältel on sündmusi igas maakonnas ja 30. septembril, kui on üle-euroopaline teadlaste öö, leiab aset tõeline teadusplahvatus – samal ajal toimub kümneid teadussündmusi. Sel nädalal korraldatakse üritusi rohkem kui 40 kohas üle Eesti,» ütles Vesselov.

«Esmaspäeval annab festivalile avapaugu kaisuloomahaigla. Lapsed saavad oma kaisuloomad tuua Tartu ülikooli kliinikumi lastekliinikusse ning meditsiini- ja hambaarstitudengid aitavad lemmikud terveks ravida. Teadusmelu kestab reedeni, mil festivali lõpetab suur 18+ ulmepidu Ahhaa keskuses,» lisas ta.

Festivali kaaskorraldaja Riina Nõupuu märkis, et programmis leidub üritusi igale vanusele ning kuigi festivalil on suurt rõhku pandud õpilastele ja noorematele teadushuvilistele huvipakkuvale, äratavad näiteks teaduskohvikud, õuekino seansid või eriprogrammid ülikoolides kindlasti ka vanema publiku huvi. Üks tähelepanuväärsemaid üritusi on reedel teaduskeskuses Ahhaa toimuv FameLab.

«Igal aastal toome festivali kavasse uusi suursündmusi. Meie seekordne tähtsündmus on Põhja-Euroopas esimest korda toimuv FameLab. See rahvusvaheline stand-up-teadusvõistlus toob lavale Eesti ja Läti noorteadlased, kes tutvustavad publikule oma teadussaavutusi väga kaasahaaraval viisil,» rääkis Nõupuu. «Kõik osalejad peavad tegema humoorika teadmistepõhise etteaste, mis mahuks kõigest kolme minuti piiresse.»

Teadlaste Öö festival toimub juba 11. korda. Seekordne, 26.–30. septembrini aset leidev festival on läbi aegade suurim: üle Eesti korraldatakse üle 900 eriilmelise teadussündmust. Tegemist on Baltikumi suurima teadusfestivaliga.

Teadlaste Öö eesmärk on näidata, et teadus ümbritseb meid kõikjal, ning seeläbi innustada noori teadushuvilisi oma eesmärke ellu viima.

Festivali kava asub aadressil www.teadlasteöö.ee.