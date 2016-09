Ratas, mis toob teaduskatsed koju kätte

Esmakordselt võis kohata ratast tänavapildis neli aastat tagasi. Kolmerattalise kõige kiirem töönädal ühtib igal aastal septembrikuu viimasel nädalal toimuva Teadlaste Öö Festivaliga, mille raames sõidetakse igapäevaselt mööda Tartu linna ringi ja tutvustatakse möödakäijatele erinevaid teaduskatseid.

Ülejäänud aasta jooksul külastatakse teadusrattaga mitmesuguseid üritusi, nende hulgas laatasid, perepäevasid ja festivale, ning osaletakse erinevatel väljasõitudel. Viimastel aastatel on teadusratas külastanud pea kõiki Tartu koole ja lasteaedasid. Aeg-ajalt jõutakse rattaga ka naaberriikidesse Lätti ja Leetu.

Teadlaste Öö Festivali nädalal pannakse igal päeval Tartu südalinnas püsti teadusetendus. Etteastete puhuks tõmmatakse ratta ees asetsev kastikaas lauaks, seatakse välja katseteks vajalikud vahendid ning lahutatakse publiku meelt paarikümneminutilise teadusetendusega.

«Teadusratas on pealtnäha väga lihtne ega tundu väga suur, aga on üks tõeline üllataja, kui ta end avab ja näitab, milleks kõigeks ta koos giidiga võimeline on,» ütles aastaid teadusratta giidina töötanud Enel Teinemaa.

Katseid vesinikust kuiva jääni

Kui AHHAA peamajas läbiviidavad teadusetendused keskenduvad peamiselt ühele konkreetsele teemale, siis teadusratas toob publikuni valiku erinevate teadusvaldkondade katsetest.

Katsete valik sõltub tavaliselt giidist, kuid üldiselt ei puudu katsemenüüst põlemine, katsed helide, kuiva jää ja udu tekitava vedela lämmastikuga.

«Publikule meeldivad tavaliselt kõik katsed, kuid kõige rohkem meeltmööda on ilmselt need, mis kõige rohkem üllatavad,» ütles Teinemaa. Tema sõnul on pealtvaatajatele alati palju põnevust tekitanud paljaste käte peal propaanimullide põletamine ja suured udupahvakad.

Muude katsete hulgas toob ta lisaks välja leekide värvimise, terasvilla süütamise patareiga ja heeliumiga teostatavad eksperimendid.

Teinemaa sõnul on olukorrad, kus teadusratas pealtnäha ilma publikuta teadusetendust alustab, pigem erandlikud ning üldjuhul on ratas uudishimulikest silmapaaridest ümber piiratud.

«Teadusratta kutsuv välimus, rõõmsameelsed giidid ja ägedad katsed meelitavad möödakäijaid hetkeks peatuma ja teadusetendust nautima jääma,» lisas ta.

Teinemaa sõnul tekitab teadusratas huvi nii pisemates kui ka täiskasvanutes ning aitab teaduse seeläbi paljudele inimestele lähemale tuua. «Tänu sellele erilisele kolmerattalisele jõuavad teaduskatsed ka nendeni, kes muidu ehk AHHAAsse ei satu.»

Teinemaa arvates on teadlikkus teadusratta tegevusest aastate jooksul kasvanud. «Vähemalt Tartu inimesed teavad, et kui on kolmerattaline, siis tõenäoliselt teadust täis.»