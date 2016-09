Maailm näeb järgmisel nädalal uusi Google’i mobiiltelefone

Eelduste kohaselt tuleb telefon müügile kahes versioonis – Google Pixel (Sailfish) ja Google Pixel XL (Marlin), seega saab läbi Nexuse-nimelise sari. Tootjaks on nendel seadmetel HTC, vahendab VentureBeat.

Sailfish on kuulduste kohaselt 5-tollise 1080p ekraaniga, 64-bitise 2.0GHz protsessoriga, muutmälu on seadmel 4GB ja salvestusmälu 32GB. Aku mahutavuseks 2770mAh. Põhikaamera on 12MP ja esikaamera 8MP. Sõrmejäljelugeja on paigutatud telefoni tagaküljele ning ühenduskaabli tüübiks on uusim USB-C.

Pixel XL on mõnevõrra suurema – 5,5 tolli – ekraaniga ning aku mahutavuseks on sellel seadmel 3450mAH ja põhimälu variantides 32 ja 128GB.

Android Police’i andmeil algavad Pixelite hinnad 649 dollarist ning müügile tulevad need kolmes toonis: sinine, alumiinium ja must.