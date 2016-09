Kellele palju, kellele vähe: Läti idufirmadesse on investeeritud vähemalt 110 miljonit

«Kuigi Eesti on meist ees, on meil ja oma eelised, näiteks on Lätis tugevad teadus- ja finantstehnoloogiapõhised idufirmad,» sõnas Läti idufirmade liidu juhatuse esinaine Jekaterina Novickaa.

Kui Eesti idufirmadesse on investeeritud 330 miljonit ja Leedu idufirmadesse 140 miljonit eurot, siis Läti idufirmadesse on investeeritud vähemalt 110 miljonit eurot, teatas Novicka. Leedus ja Lätis on umbes 240 idufirmat ja Eestis 350.

Mis Eestisse puutub, siis Novicka sõnul on siin idufirmaärimehi juba kolme põlve jagu. Näiteks esimesse põlve kuulub Skype, selle asutajad ja töötajad on asutanud uusi firmasid, selgitas Novicka. Tema sõnul on Läti jõudnud esimese põlve lõppu ja teise algusse.