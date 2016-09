Lõpuks ometi: YouTube muudab videod salvestatavaks

Kui seni tuli videote talletamiseks minna kasutajail «ümber nurga» ja kasutada selleks kolmandate osapoolte loodud lahendusi, siis YouTube Go rakendus võtab sellistelt sammudelt mõtte, vahendab The Verge.

Rakendus on loodud ja arendatud eelkõige silmas pidades India kasutajaid, kus internetiühenduse kvaliteet ja kättesaadavus on vägagi piiratud. Hiljem saab lahendus kättesaadavaks üleilmselt.

Kasutajad saavad määrata allalaaditava video kvaliteedi ja suuruse, et oleks selge, kui palju mahtu see võtab. Lisaks on võimalik videoid jagada lähedal asuvate kasutajatega internetiühendust üldse kasutamata – kasutatakse selleks Bluetoothi.

«YouTube Go on täiesti uus äpp, mis aitab järgmise põlvkonna kasutajatel jagada ja nautida videoid,» ütles YouTube’i tootejuhtimise asepresident Johanna Wright ettevõtte avalduses.

YouTube Go esitlus toimuski Google’i esitlusel Delhis, kus näidati ka mitmeid teisi India turu jaoks mõeldud uudistooteid.

Hetkel pole veel täpselt teada, millal YouTube Gi Indias ja mujal kättesaadavaks saab. Kasutajatel on võimalus end info saamiseks registreerida siin: http://youtubego.com/signup/