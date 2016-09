Saksamaa blokeerib Facebookil Whatsappilt kliendiandmete kogumise

Facebook ja WhatsApp olid 2014. aastal, kui Facebook ostis WhatsAppi, lubanud, et nad ei vaheta omavahel andmeid, ütles Hamburgi andmekaitse ja infovabaduse volinik Johannes Caspar. Ta lisas, et Facebookilt nõutakse kõigi WhatsAppilt saadud Saksamaal kogutud andmete kustutamist.

Kliendid peavad saama ise otsustada, kas nad tahavad oma konto ühendada Facebookiga.

WhatsApp oli augustis teatanud, et kavatseb oma andmeid Facebookiga jagada, et see saaks pakkuda suunatud reklaami ja võidelda rämpspostiga.

Facebook vastas, et on valmis Saksamaa andmekaitseametiga koostööd tegema.