Oktoobri algus tuleb pungil täis virtuaalreaalsuse uudiseid

4. oktoober: Google annab kauaoodatud ülevaate Daydream VR platvormist, mis on oluline edasiminek võrreldes senise Cardboard-lahendusega ja võimaldab Androidi rakendusi üle kanda virtuaalreaalsuse keskkonda.

5. oktoober: maailmale esitletakse tuliuut Oculus Touch VR-lahendust. Selle peamisteks uuendusteks võrreldes Oculus Riftiga peetakse täiustatud liikumiskontrolli mehhanisme.

13. oktoober: Sony esitleb oma esimesi Playstation VR-prille. Tegemist on esimeste laiatarbeprillidega, mis on ühendatavad mängukonsooliga, eriti hästi Sony enda PS4-ga. Sony on seda toodet koos mitmete spetsiaalselt valmistatud mängudega demonud kitsale ringkonnale ka Eestis.

Minecraft: Xboxi juhtpuldid saavad oktoobris ühilduvuse Samsung Gear VR prillidega ning esimene mäng, mis selle koosluse tulemusel kasutatavaks saab, on Minecraft: Gear VR Edition. Lisaks: kui kasutajal on olemas Minecraft: Windows 10 Edition, siis saavad nad laadida endale ka Oculuse versiooni.

Allikas: TechTimes