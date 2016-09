Esimese üllatusena tuli ka Sony Xperia X mudelil sama hästi toimiv sõrmejäljelugeja, kirjutab Tauno Tammik sinu moodi tehnoloogiaportaalis Digitark. "Käsi südamel võin kinnitada – siiani parim, mida proovida olen saanud."

Telefon, mida on mugav käes hoida. / Digitark

Lisaseade paikneb Sony toitenupul paremas ääres. Ühe vajutusega on võimalik ekraan avada ja lukustuskuvast mööda saada. Näppu ei jõua pealt maha võtta, kui juba on tegevused saadaval. Sobib väga hästi inimesele, kes peab turvalisuse huvides kasutama erinevaid variante.

VÄLIMUS JA VÕIMEKUS

Teiseks mitte nii suureks üllatuseks on Sony jätkuv suutlikkus tuua turule väga hea võimekusega käepäraseid telefone.

Pisematest Android telefonidest kindlasti üks parimaid, kui mitte kõige parem. Liikuvale inimesele nagu ma ise tuleb kompaktsus kasuks.

Telefoni oli väga hea pista taskusse ja see sealt ka ühe käega välja võtta. Eelnevate aastate probleemid liiga soojaks mineva telefoniga on ka nüüd lahendatud tänu Snapdragon 650 protsessorile. Põhjus, miks võeti kasutusele pisut lahjem protsessor kui eelmise aasta mudelis, seisneb 650 mudeli paremas stabiilsuses. Kasutades telefoni ei pannud kordagi tähele, et oleks ebamugavalt soe või kaamera ei tahaks videot salvestada.

Sony Xperia Z5 püüdis tähelepanu oma ilusalt mati tagusega, kuid Xperia X Compact on saanud pisut läiget tagasi. Sellegipoolest on tagune kaas piisava läikega, et näpujäljed niisama näha ei jää.

Sobib väga hästi inimesele, kes pooldab telefoni kasutamist ilma kaante või muude ümbristeta.

Loe Digitargast, mida arvas Tauno Tammik X Compacti kaamerast ja kõlaritest.

Digitark: lood Sony Xperia eri mudelistest