Grandioosne video: Elon Musk viib inimkonna Marsile

Musk avalikustas on plaani üleilmsel astronautikakonkgressil Mehhikos ning tegi teatavaks, et plaani teostamiseks on vajalik luua tohutul hulgal uut tehnoloogiat: korduvkasutatavad raketid, süsinikkiust kütusepaagid, ultraenergiaga mootorid ja kosmoselaevu, mis suudaks vedada punasele planeedile sadu inimesi ja siis Maale naasma, vahendab Wired.

Musk asus kohe ka Marsile pileteid pakkuma – hetkel maksab üksikpilet sinna ligi 10 miljardit dollarit. Kui SpaceX-i planeetidevaheline süsteem ITS on täielikult valmis, toimub aga hinna mõningane alanemine ja pileti saab endale soetada ligi 200 000 dollariga.

Visiooni kohaselt saab inimesed Marsile viiv kosmoselaev koos raketiga olema ligikaudu 40-korruselise hoone mõõtmetega ning edasi tõukavad seda 42 mootorit. Orbiidile jõudes langeb esimese faasi korduvkasutatav kanderakett korraks Maale tagasi, et laevale lisakütust tuua.

Teekond Marsile vältab plaanide järgi enam kui kolm kuud, kuid Elon Muskil oli reisijaile lohutus olemas: «See saab olema tõeliselt tore end, tee veedate suurepäraselt aega,» lubas ta.

Marsile saabudes kasutatakse pidurdamiseks selle vähest (Maa omaga võrreldes kolm korda hõredamat) atmosfääri ning maandumine planeedile saab toimuma sarnaselt Falcon 9 rakettidele – saba ees.

Musk selgitas ka oma plaani tagamaid ja peapõhjust: päästa inimkond. «Ma tõesti arvan, et inimkonnal on valida kahe tee vahel: üks võimalus on jääda igaveseks maale ja surra siin mõne ootamatu sündmuse tagajärjel välja,» sõnas. Alternatiiv on leida endale kosmoses lisaruumi ja asuda elama paljudel planeetidel.

Tegemist ei ole kindlasti ühesuunalise süsteemiga. Marsilt saadava metaankütuse abil on võimalik end planeedilt läbi selle hõreda atmosfäärist taas lahti rebida ning Maale tagasi lennata.