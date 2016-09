Inimkond on Maa atmosfääri lootusetult kihva keeranud

CO2 tase on tööstusrevolutsiooni algusest pidevalt suurenenud, kuid viimati nägi Maa püsivalt sellist süsihappegaasi sisaldust viis miljonit aastat tagasi, kirjutab Engadget.

Ühelt poolt on seda mõjutanud peamiselt kindlasti El Niño soojendav efekt, kuid aastast 1997 on Havaii Mauna Loa observatooriumi andmeil inimkonna toodetud süsihappegaasi kogused kasvanud 25 protsenti. Seega on loomuliku tagajärje kõrval kasvamas inimmõjutused.

Scrippsi okeanograafia instituudi teadlase Ralph Keelingi sõnul ei näe me sel aastal ega nähtavasti ka määramatus tulevikus atmosfääris CO2 taseme langust alla 400pm. NASA kliimateadlase Gavin Schmidti hinnangul võiks parima stsenaariumi kohaselt süsihappegaasi tase asuda langusele taas kümnekonna aasta pärast, kuid tõenäoliselt ei näe me taset alla 400ppm-i enam iial.

Seega on inimkonnale antud järjekordne hoiatus asuda vähendama tööstuste süsihappegaasi heitkoguseid.