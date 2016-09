Microsoft kaotab Moskva

Linna IT-juht Artjom Jermolajev ütles Bloombergi teatel ajakirjanikele, et Moksva on asunud Microsofti Exchange Service’st üle parda heitma ning asendama Outlooki meilirakendust Venemaa Rostelecomi loodud lahenduse PJSC vastu.

Kodumaine meilisüsteem plaanitakse kasutusele võtta 600 000 linna arvutis. Kuid see on alles algus: kaalumisel on ka Windows’i ja Office’i teenustest loobuda, kuid tõsi – seni pole välja mõeldud, mida nende asemel kasutama asuda, et pääseda välismaise tehnoloogia sõltuvusest.

President Putin on juba mõnda aega - eelkõige Krimmi annekteerimisele järgnenud sanktsioonide kehtestamise järel - kutsunud ettevõtteid ja teisi üksusi eelistada kohalikke tooteid. Putini «internetitsaar» German Klimenko on ühe meetmena teinud ettepaneku tõsta näiteks Venemaal tegutsevatele Ameerika ettevõtetele makse.

Putin andis juba aastal 2014 ka korralduse hoida Venemaal ligipääsetavate veebikeskkondade kaudu kogutavate andmete hoidmist vaid Venemaal asuvates serverites. Selle aasta alguses esitas ta aga internetiteenuste pakkujatelt ligipääsu kasutajate krüpteeritud andmetele.