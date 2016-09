Uber kõrvaldas oma suurima puuduse

«Oleme saanud palju tagasisidet klientidelt, kes soovivad oma sõite ette planeerida – näiteks varahommikusele sõidule lennujaama või keskpäevasele kohtumisele äripartneritega. Mõistame seda ning just seepärast saab Uberit nüüd ka ette tellida,» teatas Uber täna oma Eesti klientidele.

Uberi rakenduses saab sõitu planeerida mis iganes ajaks ette – olgu see 15 minuti või 30 päeva pärast. Määrata saab pealevõtu aadressi kõrval ka sihtkoha ning saada seeläbi teada süidu eeldatava maksumuse.

Uberi ettetellimine / Kuvatõmmis

Kuidas uuendus töötab:

Ava Uberi rakendus ning vali ‘Planeeri Sõit’.

Vali soovitud lähtekoht, sihtpunkt, kuupäev ja kellaaeg. Saad seda teha kuni 30 päeva ette.

Auto tellitakse automaatselt õigeks ajaks.

Planeeritud sõitu saad alati muuta või tühistada.

24h ja 30 min enne automaatset tellimust saad meeldetuletuse planeeritud sõidust.

Saad teavituse kui auto on Sinu poole teel ning samuti siis kui rakendub dünaamiline hinnastamine.

Sõite ei luba jätkuvalt ette tellida Uberi konkurent Taxify.

«Ei saa, sest me ei taha fookust kaotada ja lahendada probleemi valest otsast. Taxify eesmärk on jõuda Tallinnas olukorrani, kus ettetellimist ei ole vaja. Avad äpi, tellid auto ja see on alati kolme minuti jooksul kohal. Ja nii 99 protsendil juhtudel, olenemata kellaajast või linnaosast,» selgitas Taxify esindaja Henrik Raave augustis Postimehele.