Leke: Hiina tehnogigant toob turule võimsaima nutitelefoni

Hiina sotsiaalvõrgustikku Weibo jõudnud andmeil tuleb telefon müüki kuue eri värvi ja viimistlusega disainiga ning kolme eri võimsuse ja mälumahuga protsessoriga.

Kõige võimsaimal neist on rekordiliselt 6GB muutmälu (RAM) ning 256GB põhimälu. Kõik mudelid on taas varustatud Saksa kultustootja Leica duubelkaameratega, millel avaks f/2.0 (P9 kaamera sama näitaja oli f/2.2).

