Puust ja punaseks video: miks muutub nina vahel vesiseks ka ilma nohuta?

«Nina on üks keha allahinnatumaid organeid,» selgitab doktor Erich Voigt. Tegelikult on ninal väga palju olulisi ülesandeid.

Inimene hingab ninakaudu sisse liitrite viisi õhku. Sageli ei ole selle õhu temperatuur kehale just kõige meeldivamate killast. Õnneks suudab nina nii 0-kraadise kui ka 100-kraadise õhu kehatemperatuuriga võrdseks muuta. Samuti muudab nina meile sobivaks ka liiga niiske või liiga kuiva õhu. Lisaks õhule jõuab ninasse igapäevaselt ka tohutult väikeseid osakesi ning nina ülesanne on neist osa välja filterdada.

Kõik need tegevused toimuvad nina limaskestades, mis on varustatud rohkete veresoontega. Kui tegu on aga suurte temperatuurimuutustega, kus nina hingab sisse väga kõrget või madalat temperatuuri, muutub ka vere voolavus ja see omakorda mõjutab ninast väljuvat lima. Nii võibki meie nina väga külma ilmaga vesiseks muutuda, isegi siis, kui meid muidu nohu ei kimbuta. Põhjus peitub selles, et nina üritab väga külma õhku niisutada ning soojendada, kasutades selleks nii vere voolavust kui ka ninas asuvat lima.

