«Õige sageli on vaja, et objektid muudaksid oma algset kuju. Elusorganismid teevad seda pidevalt. Mõtle näiteks õhku tõusvate lennukite ja lindude peale,» ütles Sergei Sheiko, uurimuse juhtivautor ERR Novaatorile. Nii on teadlased ka mitmeid kirjeldusele vastavaid materjale ka varem valmistanud. Muutuste ahela käima lükkamine on nõudnud seni aga ühe või teise välismõju olemasolu, olgu selleks elektriväli, kindel temperatuur, valguse lainepikkus või pH tase.

Loe lähemalt ERR Novaatorist.