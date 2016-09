Apple'i kasutamine pole siiski privaatne

Portaali Gizmodo andmeil on selle suhtlusprogrammi vahendusel vahetatavad sõnumid jätkuvalt privaatsed ja kolmandate silmade eest varjatud, ent iga vestluse alguses jälgib Apple kasutaja kontaktide nimekirja.

Sam Biddle, veebiturvalisuse ekspert keskkonnast The Intercept, teatab nimelt, et Apple kogub ja salvestab kontaktide telefoninumbreid ja IP-aadresse igal korral, kui kasutaja sisestab numbri alustamaks iMessage programmis uut vestlust.

Seda tehakse eesmärgil saada infot, kas sõnumeid saadetakse SMS-i või iMessage programmi abil. Logifile sisaldab ka vestluse kuupäeva ja kellaaega ning kasutaja enda IP-aadressi.

Andmed talletatakse 30 päevaks ning kohtu korraldusel jagatakse seda õiguskaitseorganitega.

Sarnaselt toimivad sisuliselt kõik tehnoloogiaettevõtted, kuid Apple’i toodete kasutajad peavad teadma, et sõnumite salastatuse kõrval pole see sugugi nii nende kontaktide nimekirjaga. Täispikkuses raport on leitav siin.