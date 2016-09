Teadlased segaduses: emaslõvid kasvatavad laka ja hakkavad käituma nagu isased

Kui arvate, et pildil on kaks tavalist isast lõvi, siis eksite. Nimelt on üks üks kahest Botswana Moremi looduskaitsealal pildistatud suurest kassist hoopiski emane. Emase nimi on SaF05 ja viimastel aastatel on ta enda veidrate muutustega teadlaste tähepanu tõmmanud. Ta on kasvatanud endale laka, möirgab ja on üritanud isegi teiste emastega teha asju, milleks ta füsioloogiliselt võimeline ei ole. Teadlased on hämmingus ega oska täpselt seletada, mis sellist käitumist tingib. Kõigele lisaks – SaF05 ei ole oma muutustes üksi. Temaga sama teed on läinud veel neli emast.

Lõvidele on teatavasti iseloomulik võrdlemisi suur sooline erinevus, mis on teinud nendest suurtest kassidest ka ühe maailma ikoonilisema loomaliigi. Kuigi kõrvalekaldeid «traditsioonilistest soorollidest» on märgatud ennegi, on kõik seni välja käidud tõendid olnud pigem anekdootlikud või kuulujutu tasemel. Ajakirjas African Journal of Ecology avaldatud uuring ongi esimene sellise käitumise teaduslik kirjeldus. Uuringus keskenduti ennekõike ühele konkreetsele isendile, enne nimetatud SaFO5’le.

Kuigi emaslõvide kasvatatud lakk ei olnud kaugeltki sama suur kui isaste oma, kasvasid nad ka keha mõõtudelt suuremaks ja ka nende käitumine muutus.

«SaF05 säilitas suures osas oma naiseliku käitumise – karjaga ühte hoidmise ja isastega paaritumise - , aga lisaks sellele tekkisid temas ka teatud mehelikud käitumisviisid. Ta hakkas territooriumi oma lõhnaga märgistama, möirgama ja ka teiste emastega vahekorra katseid tegema,» ütles uuringut juhtinud Sussexi Ülikooli zooloog Geoffrey D. Gilfillan.

«Kuigi on teada, et emased võivad samuti möirata ja lõhnamärgistusi teha, teevad nad seda enamasti palju harvemini. SaF05 puhul oli selline käitumine aga palju korrapärasem ja väga sarnane isastega.

Tõenäoselt on sellise käitumise taga ebatavaliselt kõrge testosteroonitase. Lõvide puhul on juba ammu näidatud, et testosteroon mõjutab otseselt isaste laka kasvu. Mees-suguhormooni rolli emaste «isasemaks» muutumisel toetab ka nende paljunemisedukus või õigemini selle puudumine. Nimelt paaritusid mitmed pea kõik sellise muutusega emased isastega, kuid tiinust ei tekkinud neist üheski. Selline steriilsus on kõrgendatud testosteroonitasemega emastes tuntud tagajärg. Samamoodi on teada ka steriliseeritud isastest, kes kaotasid pärast testosterooni tootmise katkemist ka oma lakad.

Steriilsusest hoolimata ei näi «mehistumine» emalõvisid häirivat ja peale veidi ebatavalise välimuse ja käitumise on nad täie tervise juures.

Kuigi teadlased usuvad muudatuste taga olevat geneetilisi muutusi, ei ole steriilsete loomade puhul põhjust karta, et tunnused leviksid järgmisse põlvkonda. Mis täpselt sellist muutust põhjustab, ei ole kindlalt teada, kuigi hüpoteese on mitmeid.