Revolutsioon töökeskkonnas: Facebook at Work on varsti kohal

Lahenduse peamine sõnum on selge ja lihtne: milleks õpetada ja harjutada oma töötajaid kasutama selliseid ettevõtete asjaajamise programme nagu Slack või Yammer, kui neile on juba niigi teada ja tuntud Facebooki kasutamine.

Oluline on märkida, et Facebook at Work – nii selle platvorm kui töötajate vestlused - on eeldatult tavakasutajate Facebookist täiesti eraldiseisev lahendus. Sellise sammu põhjuseks peetakse vajadust hoida ära segadust kasutajate era- ja töövestluste vahel.

Väljanägemine on mõlemal lahendusel aga täpselt samad. Võimalik on luua gruppe, pidada vestlusi Messengeris ning audio- ja videokõnesid.

Facebook at Work / Buzzfeed

Facebook at Work’i hinnastamine saab eelinfo kohaselt toimuma töötajaskonna suuruse alusel, vahemikus 1-5 dollarit ühe töötaja kohta kuus.

Facebooki suletud testimine läks käima selle aasta jaanuaris Royal Bank of Sctloandi ja Heinekeni kollektiivides.

Allikas: Social Media Today