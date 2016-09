Eestis on petutarkvarast vabanenud 164 Volkswagenit

Kui poole aastaga eemaldati Eestis petutarkvara vaid 84 Volkswageni sõidukil, siis septembri jooksul on see arv jõudsalt kasvanud ning tarkvarauuenduse on läbinud juba 164 autot, samas küündib probleemsete sõidukite arv riigis üle 4000.