Uus iPhone plindris kelladega

Google’i tootefoorumisse on oma murest kirjutanud mitmed Tag Heueri, Moto 360 Gen 2, Asus ZenWatchi, Fossili ja Mk kellade kasutajad. Googl’i esindaja on neile vastanud, et tegemist on tõsise juhtumiga ning probleem on tähelepanu alla võetud ja info on edastatud ka Apple’ile.

Kõigil nutikellade kasutajatel, kellel esineb sama probleem, palutakse saata vastukaja otse kella menüüst Geari ikoon->feedback->Send Feedback.

Üks Tag Heueri kasutaja kirjutab foorumis, et ühendus kella ja iPhone 7 vahel kadus pärast Apple’i uue tarkvaraplatvormi iOS10 kasutuselevõttu ning hiljem ei õnnestunud seda taastada ka vana iPhone 6 puhul.

Teise kasutaja sõnul oli tema kellal ühendus olemas vana iPhone 6-ga, millel jooksis samuti iOS10, kuid iPhone 7 puhul enam ühendust luua ei õnnestunud.

Allikas: Gadgets 360