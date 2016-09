Rosetta on maandunud. Mis oli tema panus kosmoseavastusse?

Täna öösel andsid Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) Darmstadti kosmosejuhtimiskeskuse operaatorid Rosettale käsu võtta kasutusele oma viimased energiavarud ja langeda komeedi 67P/Tšurjumov-Gerassimenko orbiidilt selle jäisele pinnale. 20 kilomeetri kõrguselt vabalahtemises kukkudes kogus uurimisalus vaikselt hoogu ja kui ta 15 tundi hiljem komeedi salapärases Deir el-Medina nimelises augus maandus, oli ta saavutanud juba ligikaudu inimese kõndimise kiiruse. Ekspertide hinnangul ei ela habras tehnoloogia sellist kokkupõrget üle.

ESA on juba valdanud ka viimase Rosetta tehtud pildi, mille automaatjaam tegi 51 meetri kõrguselt komeedi kohalt:

Pärast 786 komeeti uurides veedetud päeva ja 12 aastat kosmoses saatis Rosetta oma viimase signaali Maale homme kell 14.20 Eesti aja järgi. Samal ajal valitses missiooni kontrollkeskuses Saksamaal Darmstadtis võidukas, ent vaikne meeleolu. Tavaliselt kogunetakse sinna läbi viima ja jälgima keerukaid missioonide starte, seekord oli aga viperuste tõenäosus pea nullilähedane ja kõik võisid rahus hingata ning tunda uhkust meeskonnana tehtud eduka töö üle.

«Kuulutame missiooni ametlikult lõppenuks. See on meeletu teadus- ja tehnilise töö kulminatsioon, mille eest peame tänama kõiki osalenud insenere, kes selle koostamises, kokku panemises ja läbi viimises andnud suure panuse. Komeedile lendamine ja seal maandumine on suur väljakutse ning me oleme sellega hakkama aru saanud. See näitab, et meil on suurepärane meeskond. Paljudele meist on see terve karjääri kulminatsioon. Rosetta missioon tõi revolutsioonilisi muutusi meie teadmistesse komeetide ja Päikesesüsteemi kohta. Suur tänu Rosetta, sa oled oma töö teinud!,» ütles ESA planeediteadlane Patrick Martin Rosetta lõpust teatavas kõnes.

Teised meeskonnaliikmed tõdesid, et Rosetta oli erakordselt ambitsioonikas missioon, mille eduka läbi viimisega saavutati kõik endale algselt seatud missioonid. Ka Philae maandur, mille eluiga komeedi pinnal jäi maandumisviperuste tõttu lühikeseks, suutis saavutada oma eesmärgid ja saata Rosettale ning seega ka Maale terve hunniku andmeid, mida teadlased veel aastaid analüüsida jõuavad.

Kollaaž Rosetta maandumisel tabatud fotodest kujutab Deir el-Medina-nimelist nõgu komeedi 67P/Tšurjumov-Gerassimenko pinnal, kus Euroopa Kosmoseagentuuri kuulus missioon oma viimase puhkepaiga leidis. / ESA

ESA tehnoloogiate- ja kvaliteedijuht Michel Courtois tõdes, et Rosetta näol suutsid eurooplased ehitada suurepärase kosmosesõiduki: «Siin osales ju terve omaette kosmosetööstus 16 riigist. See on tõeline Euroopa missioon. Kosmoseteadus ei ole ilma rahvusvahelise koostööta võimalik. Me saavutasime Rosettaga palju esmakordseid tehnoloogilisi asju. MarsExpress, VenusExpress, Gaia – kõik nad on oma tehnoloogia pärinud Rosettalt. Samamoodi jõuab suur osa Rosetta tehnoloogiatest JUICE missioonile.»

Vaata ESA animatsiooni Rosetta maandumisest siin: