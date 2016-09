Kehakaamerad politseinike küljes – ja kaebused kukuvad kolinal

Cambridge’i kriminoloogiainstituudi korraldatud aastase testi käigus kandsid kaameraid ligi 2000 politseiohvitseri Põhja-Iirimaal, West Midlandis, West Yorkshire’is ja Cambridgeshire’is ning Californias paiknevates Rialto ja Ventura politseiüksustes, kirjutab The Register.

Täna avaldatud uuringutulemuste peamine järelm tõdeb, et oluliselt muutus nii korravalvurite kui kodanike käitumine ning ametlikud kaebused politseinike vastu on praktiliselt kadunud.

Cambridge’i kriminoloogi Barak Arieli sõnul pole mingisugust kahtlust, et kehakaamerate kasutamine muudab korravalvamise läbipaistvamaks. «Kõike, mis on salvestatud, on saab hiljem üle vaadata, kontrollida ja esitada tõendina,» märkis ta ning lisas, et teineteisega arvestamine kasvas mõlemalt poolt.

Loe uuringutulemusi täispikkuses siit.