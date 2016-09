Malaisia reisilennuki allatulistamist uurinud ajakirjanikke tabas Vene häkkerite rünnak

Uuriva ajakirjanduse rühmituse Bellingcat järeldused olid üheks osaks osas ametlikust uurimisraportist, mille kohaselt tulistati Malaisia lend 2014. Alla Venemaalt Ida-Ukrainasse toimetatud raketi abil, kirjutab The Register.

[Bellingcat founder Eliot] Higgins shared data with ThreatConnect that indicates Bellingcat has come under sustained targeting by Russian threat actors, which allowed us to identify a 2015 spearphishing campaign that is consistent with FANCY BEAR’s tactics, techniques, and procedures. We also analyzed a February 2016 attack by CyberBerkut – a group claiming to be pro-Russian Ukrainian hacktivists but also a suspected front for Moscow – against Russia-based Bellingcat contributor Ruslan Leviev, where CyberBerkut defaced the Bellingcat website and leaked Leviev’s personal details.

Ajakirjanike töö häirimiseks kasutasid häkkerid aastatel 20015 ja 2016 muu hulgas andmete õngitsemist ja lekitamist, veebilehtede näotustamist ja petu-SMS-e. Rünnakute taga oli näiteks end venemeelseteks Ukraina häkkeriteks nimetav rühmitus CyberBerkut.

Juhtumit uurinud küberturvalisuse organisatsioon ThretConnect tõdeb oma ajaveebi sissekandes, et kõiki, kelle tegevus võib omada negatiivset mõju Venemaa mainele, võivad arvestada küberrünnaku ohuga.