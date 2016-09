Kuula: teadlased on taasloomas jäämees Ötzi häält

Maailma populaarseim pronksiaja inimene jäämees Ötzi on läbi teinud kõik teadus- ja terviseuuringud, mis vähegi võimalik. On uuritud tema riideid, nahka, sisikonda ja aju. Nüüd on grupp itaalia teadlasi oma arvutimudelitega jõudnud nii kaugele, et on taasloomas Ötzi kõrisõlme ja häälepaelu. Tänu sellele saame me nüüd esmakordselt kuulda, kuidas võisid kõlada pronksiaja küti suust tulevad häälikud.

Projektiga alustati käesoleva aasta veebruaris, mil arvutitomograafi abil kaardistati Ötzi häälepaelad. Matemaatiliste mudelite abil tehti kindlaks, kuidas täpselt sellise kujuga häälekulgla peaks töötama. Tulemused tehti teatavaks hiljuti Itaalias toimunud muumia-uurijate konverentsil.

Ötzi hääl on karm, nagu tõenäoselt rasketes oludes elavast kütist ka oodata võis, meenutades mõneti ahelsuitsetaja kähinat. Avalikkusega jagatud videoklipis anti arvutiprogrammile Ötzi häälega ette lugeda itaalia keele täishäälikud.

Samas ei ole teadlased jõudnud veel häälekulgla täieliku rekonstruktsioonini ja nii võib lähikuudel oodata veel täpsematki häälenäidet. Praegusest mudelist on nimelt puudu suu ja kõri pehmete kudede mõjud ning ka häälepaelte tihedus ja pinge.

«Me ei saa veel öelda, et me tõime kuuldavale Ötzi eheda hääle, kuna selle jaoks ei ole tema jäänustel piisavalt olulist informatsiooni. See on hea lähtekoht edasisteks uuringuteks,» ütles teadlaste rühma juhtinud Rolando Fustos Discovery uudistekanalile.