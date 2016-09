Pane oma teadmised proovile: kas suudad teksti kokku võtta?

Võistluse tekstile pääsed ligi SIIT.

Kas teie oskate Tammsaare "Tõe ja õiguse" viie lausega kokku võtta? Või naabrimehe kalamehejutu lühidalt sõbrale edasi rääkida? Täna alustab juba viies tekstivõistlus TUUM, milles iga osaleja saab panna proovile oma oskuse teha maksimaalselt 200-sõnaline kokkuvõte žürii antud tekstist.

Võistlusel saab osaleda üksi ja võistkonnana. Võistkonna võib moodustada kool, klass, perekond, sõpruskond jne. Võistkonna suurus on vaba.

Kokkuvõtete tegemise oskust on vaja kõigile. Kokkuvõtteid peavad kirjutama õpilased, üliõpilased, teadlased, ametnikud, projektide kirjutajad, ajakirjanikud, veebitoimetajad, referendid ja teised. TUUM on hea võimalus oma oskused proovile panna ja neid teistega võrrelda.

Mida nõuab kokkuvõtte tegemine?

See nõuab oskust tekstist aru saada, sellest tuumne info üles leida ja tulemus lugejale selgelt edasi anda. Selle juures on vaja jälgida, et:

- algse teksti mõte ei moonduks;

- tulemus oleks objektiivne ja esitaks teksti autori mõtteid, mitte refereerija arvamusi;

- kokkuvõte oleks lugejale või kuulajale arusaadav ka ilma originaalita;

- tekst oleks tihe, lihtne, selge, täpne ja kirjavigadeta.

Parimatele on auhinnad, tänavu suuremad kui mullu: esimene auhind 150 eurot, lisaks mitu teist ja kolmandat auhinda, á 75 eurot ja 40 eurot. Parimale kooliõpilasele antakse eriauhind.