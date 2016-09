Audi, BMW ja Mercedes Benz on esimesed autod maailmas, mis saavad endale järgmisel aastal külge ohtralt andureid, et jagada saadud informatsiooni teeolude ja parkimiskohtade kohta automaatselt teistega.

Digitark: 5 trikki, kuidas välismaal mobiilselt ja nutikalt äriasju korraldada

Sellega, et internet on meiega nutiseadmes kõikjal kaasas, oleme juba harjunud, kuid mobiilse interneti leebemad tingimused on mõjutanud ka äriasjade korraldamist neile inimestele, kes peavad töö tõttu palju ka teistes lähiriikides koosolekutel ja kohtumistel käima – ikka on vaja saata mõni kiireloomuline fail, kontrollida meili ning suhelda ka kodustega, õpetab sinu moodi tehnoloogiaportaalis Digitark sotsiaalmeedia agentuuri Goal loovjuht Marko Saue.