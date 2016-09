Järgmisel aastal hakatakse müüma 383-kilomeetrise sõiduulatusega elektrilist Opelit

USA autotootja General Motors teatas ametlikult, et tänavu müüki jõudev uus elektriauto Chevrolet Bolt suudab ühe laadimisega läbida 238 miili ehk 383 kilomeetrit. Sama sõidukit hakatakse järgmisel aastal tootma Opel Ampera-e nime all ka Euroopa turule, kirjutab The Verge.