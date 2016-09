Otse: vaata teadlaste stand-up võistlust

Oma lühiettekannetes räägivad noorteadlased muuhulgas sellest, kas loomadel on iseloom, kas vananemist on võimalik peatada ning mida kujutab endast lõputu energiabuffee.

Võistlusel esinevad neli Läti ja viis Eesti noorteadlast, kelle ülesandeks on kolme minuti jooksul rääkida publikule kaasahaaravalt oma uurimisteemast.

Festivali peakorraldaja Riina Nõupuu rääkis, et FameLab on tänavuse Teadlaste Öö Festivali põhisündmus, kuna võistluse eesmärk haakub hästi festivali põhiideega.

«Teadlaste Öö eesmärk on tutvustada teadust kaasahaaraval viisil ja näidata, et see ei ole alati nii keeruline nagu võib tunduda. Seda sama teevad ka FameLabi osalejad, kes tutvustavad inimestele oma uurimisteemasid köitvalt ja lihtsalt!»

FameLab’i piirkondlikus finaalis esindavad Eestit Ronald Väli, Silja Märdla, Der-Liang Yung, Madis Vasser ja Valmar Kasuk. Lätist võistlevad Kārlis Kalniņš, Līga Grase, Madara Nikolajenko ja Arets Paeglis.

Etteasteid hindab viieliikmeline rahvusvaheline žürii. Piirkondliku FameLabi võitja esindab Eestit ja Lätit FameLab’i ülemaailmses finaalis 2017. aasta juunis Cheltenhami teadusfestivalil.

«Kuigi võistlusel valitakse välja üks ametlik võitja ehk kõige sõnaosavam teadusrääkija, siis juba praeguseks on võitjad kõik. Nii osalejad kui ka teadusmaailm, sest tänu läbitud UK teaduskommunikatsiooni kursusele on meil juures 9 noorteadlast, kes oskavad rääkida teadusest nii, et erinevad kuulajad sellest aru saavad,» lisas Nõupuu.