Zika jõudis Taisse: kahel beebil kinnitati sünnidefektid

Zika viirust kandvaid sääski leidub Euroopas

Venemaal on juba diagnoositud kuus Zika viirusesse haigestumist, Eestis on leitud üheksal inimesel selle antikehi. Baltimaades on siiski haigestumisoht väike, kuigi Euroopas on mitmeid riike, kus elavad sääsed võivad Zika viirust kanda.