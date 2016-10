Kui vajad aega: äpp, mis peatab äpid ja kingib rahu

Esiteks on kõige alus süsteemsus. USA-s läbi viidud uuring näitas, et keskmine inimene võtab telefoni välja 150 korda päevas, kirjutab Hardi Keerutaja Digitargas.

Kui arvestada, et üks kasutamine kestab minuti, kulub telefoni näppimisele kaks ja pool tundi. Tegelikkuses venivad sessioonid pikemaks ja nutiseadmes möödub umbes kolmandik päevast. Kusjuures sarnastes uuringutes osalejad on enamasti tulemustes üllatunud, arvates, et kasutavad telefoni kaks korda vähem.

Siit ka esimene samm: kõigepealt tuleb kindlaks teha, kui palju tunde päevas nutisõbraga veedetakse. Selleks soovitan "Instanti", mis ei tee esialgu muud, kui jälgib telefoni kasutust. Nädala jooksul kujuneb täpne ülevaade ajast, mis on veedetud telefonis.

Mitu minutit kulus Whatsappis, mängides, meile toksides. Lisaks loeb see ka samme, autoga sõidetud kilomeetreid ja trennitulemusi (ühendatav Google Fit’iga). Äppi on ehitatud ka isiklik juhendaja, kellelt saab chati-vormis küsida küsimusi ning kuulata soovitusi. Pärast nädalast kasutust on võimalik teha järeldusi.

Saab vastused küsimustele, kuhu aeg kadus, milline oli kõige liikuvam päev, millal jäi unest puudu jne.

Ajakasutusest ja liikumistest pilt ees, saab hakata seda vajadusel organiseerima, milleks sobib suurepäraselt "Offtime", millega saab kinni keerata notification'id ehk märguanded - kõik need värinad, piiksud, kõllid, mis tähelepanu tõmbavad ja endaga tegelema kutsuvad, haarates tähelepanu.

Äpp on võimalusterohke - saad valida, milliseid äppe võid kasutada ja millised pannakse n-ö kinni. Minu jaoks toimib kõige paremini variant, kus kõned ja sms-id tulevad läbi, muu aga on suletud - nii märguannetele kui kasutamisele.

Seadistamisvõimalused on nii detailsed, et saab valida isegi teatud numbrid, kelle kõned tulevad läbi, teistele saab jääda kättesaamatuks.

Kui tekib soov telefon rakendustele siiski avada - näiteks on vaja tellida takso - tuleb sõrme hoida ekraanil ja oodata ära 60 sekundit, kuni telefon avaneb. Nii saab ära hoida levinud sööstud netiavarustesse, mis kestavad tihti alla 30 sekundi ja on mõtestamata.

Kokkuvõttes aitab vähendada rööprähklemist ja tegeleda asjadega, mis tõesti on olulised. Olgu selleks siis perega veedetud aeg, keskendumine tööle või lihtsalt meelerahu iseendaga olles, mis on järjest harvem juhtuma. Offtime lubab ise otsustada, mis on oluline ja mis mitte.

Sarnaselt Instant’ile koostatakse kokkuvõtteid, et näha, palju on aega, mida valitsed ise ja millal oled kõigele kontrollimatult kättesaadav.

Ela targemat ja valikuterohkemat digielu koos Digitargaga!

Telli UUDISKIRI ja saad kord kuu sülevaate kasulikest nippidest, digisoovitustest ja pakkumisest!