Kellele ennustatakse tänavu Nobeli preemiaid?

Esmaspäeval algab teadusmaailmas pidu: järgneva kahe nädala jooksul jagatakse kõige mainekamaid teadusauhindu Nobeli preemiaid. Esimesena kuulutatakse välja meditsiiniauhind, mis antakse välja esmaspäeval Eesti aja järgi 12:30 paiku. Teisipäeval jõutakse füüsika Nobelini ja kolmapäeval keemiani. Majanduse huvilised peavad ootama aga järgmise nädalani, sest majanduspreemiani jõutakse alles esmaspäeval.

Võrreldes Nobeli preemiaid näiteks kuulsaimate filmiauhindade Oscaritega, paistab nende puhul silma tõsiasi, et erinevalt võitjatest avalikustatakse nominentide nimed alles viiskümmend aastat hiljem.

Seda huvitavam on pilk peale heita ka Nobeli-eelsetele ennustustele, mis ulatuvad peaaegu sama kaugesse aega kui esimesed Nobeli preemiad. 1989. aastast alates tegeleb Nobeli preemia võitjate ennustamisega ka Thomson Reutersi analüüsikeskus, kes hindab kõrgelt tsiteeritud artiklite põhjal seda, kes võiks teaduse kõrgeima auhinnani jõuda.

2002. aastast alates on nende ennustused täppi läinud 39 nobelisti puhul. Mõnikord on preemiat ennustatud ka inimesele, kes on selle võitnud hilisematel aastatel.

Sel aastal ennustatakse preemiaid järgmistele teadlastele:

MEDITSIIN

James P. Allison (USA), Jeffrey A.Bluestone (USA) ja Craig B. Thompson (USA) Nad selgitasid, kuidas valgud CD28 ja CTLA-4 reguleerivad T-rakkude aktiviseerumist ning immuunsüsteemis toimuvaid reaktsioone.

Gordon J. Freeman (USA), Tasuku Honjo (Jaapan), Arlene H. Sharpe (USA) Nad näitasid kuidas töötab programmeeritud rakusurm-1 (PD-1) ja selle ainevahetuslik rada – see andis suure panuse vähi immuunteraapiasse.

Michael N. Hall (Šveits), David M. Sabatini (USA), Stuart L. Schreiber (USA) Rapamütsiini kasvuregulaator retseptori (TOR) ja rapamütsiini reaktsioonimehhanismilise retseptori (mTOR) avastamise eest.

FÜÜSIKA

Marvin L. Cohen (USA) Teoreetiliste tööde eest tahkiste uurimisel, nende omaduste ennustamise ja eelkõige oma valdkonnas lihtsustava uurimismeetodi väljatöötamise eest.

Ronald W.P. Drever (USA) , Kip S. Thorne (USA), Rainer Weiss (USA) Laserinterferomeetri-Gravitatsioonilainete Observatooriumi (LIGO) arendamise eest, mis muutis revolutsiooniliste gravitatsioonilainete avastamise võimalikuks.

Celso Grebogi (UK), Edward Ott (USA), James A. Yorke (USA). Oma kaootiliste süsteemide mõjutamise kirjelduse eest, mida nimetatakse OGY meetodiks.

KEEMIA

Dennis Lo Yuk Ming (Hiina) Selle eest, et ta tuvastas rakuvälise lootelise DNA emakaplasmas – mitteinvasiivsete sünnituseelsete proovide võtmises tekitas see avastus revolutsiooni.

George Church (USA) and Feng Zhang (USA) Mille eest: CRISPR-Cas9 geenitehnoloogia välja arendamise ja kasutamise eest hiirte ja inimeste rakkudes. CRISPR-Cas9 võimaldab küllaltki lihtsalt ja kiiresti genoomis muutuseid teha.

Hiroshi Maeda (Jaapan), Yasuhiro Matsumura (Jaapan) Makromolekulaarsete ravimite suurendatud läbivuse ja püsivuse efekti (EPR) avastamise eest. Vähiravimite leidmisel on see võtmeavastus.

MAJANDUSTEADUS