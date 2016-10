Otse: kell 12:30 kuulutatakse välja Nobeli meditsiinipreemia

Lisaks meditsiinipreemiale jagatakse sel nädalal veel kolm Nobeli preemiat: teisipäeval füüsika, kolmapäeval keemia ning reedel rahupreemia. Meditsiinipreemia saaja otsustab Stockholmi Karolinska Instituut.

Iga-aastaselt Nobeli laureaate ennustav Thomson Reutersi analüüsikeskus ennustab tänavu meditsiiniauhinda kolmele teadussaavutusele:

James P. Allison (USA), Jeffrey A.Bluestone (USA) ja Craig B. Thompson (USA) Nad selgitasid, kuidas valgud CD28 ja CTLA-4 reguleerivad T-rakkude aktiviseerumist ning immuunsüsteemis toimuvaid reaktsioone. Gordon J. Freeman (USA), Tasuku Honjo (Jaapan), Arlene H. Sharpe (USA) Nad näitasid kuidas töötab programmeeritud rakusurm-1 (PD-1) ja selle ainevahetuslik rada – see andis suure panuse vähi immuunteraapiasse. Michael N. Hall (Šveits), David M. Sabatini (USA), Stuart L. Schreiber (USA) Rapamütsiini kasvuregulaator retseptori (TOR) ja rapamütsiini reaktsioonimehhanismilise retseptori (mTOR) avastamise ees

See ei tähenda aga, et tingimata mõni neist kolmest auhinna saab, tegu on pelgalt ennustusega. Eelmisel aastal anti meditsiini Nobel kahele teadussaavutusele. William C. Campbell and Satoshi Ōmura said preemia murranguliste avastuste eest parasiithaiguste uurimisel ning Youyou Tu tulemuste eest malaariavastase ravi väljatöötamisel.

Meditsiinis on Nobeli preemiat välja antud 1901. aastast ning 106 korral. Üheksa korda jäi preemia välja andmata, aastatel: 1915, 1916, 1917, 1918, 1921, 1925, 1940, 1941 and 1942. Enamasti oli põhjuseks sõda, ent mõnel korral põhjendas Nobeli auhindade fondi eestkõneleja preemia mitte väljaandmist ka tõsiasjaga, et sel aastal väärilisi teadussaavutusi lihtsalt ei olnud.

Kõige enam meditsiini Nobeleid on jagatud geneetikaalastele teadussaavutustele.

38 preemiat on antud ainult ühele teadlasele

32 preemiat on saanud kaks teadlast

36 korral on preemiat jaganud kolm laureaati.

210 inimesele on antud Nobeli meditsiinipreemia

Kõige rohkem meditsiinipreemia laureaate on sündinud 21. mail ja 28. veebruaril

58-aastane on keskmine meditsiinipreemia laureaadi vanus

32-aastane oli kõige noorim meditsiinipreemia laureaat Frederick G. Banting 1923. aastal, kui talle auhind määrati.

87-aastane oli vanim meditsiinipreemia laureaat Peyton Rous 1966. aastal, kui talle auhind määrati.

12 laureaati 210-st on olnud naised. Ainuisikuliselt on meditsiinipreemia võitnud vaid Barabara McClintock 1983. aastal.

Kaks korda pole meditsiinipreemiat saanud ükski inimene ega organisatsioon. Sugulasi jagub aga meditsiini Nobeli laureaatide sekka küllaga: kahel korral on preemia antud abielupaarile (1947. ja 2014. aastal), kahel korral on auhind läinud perekonda, kus Nobelist on nii isa kui ka poeg ning ühel korral vendadele.

1 korral on Nobeli laureaati sunnitud meditsiinipreemiast loobuma. See oli 1939. aastal meditsiinipreemia võitnud Gerhard Domagk, kelle teed Nobeli auhinna vastuvõtmiseni takistas Adolf Hitler. Hiljem sai Domagk küll Nobeli medali ja diplomi, ent rahaline auhind jäigi teadlasel saamata.

Sigmund Freud jõudis meditsiinipreemiate nominentide hulka lausa 32 korral – laureaadiks saamiseni ei jõudnud ta aga kordagi.