Otse: täna 12:45 selgub füüsika Nobeli preemia

1989. aastast alates tegeleb Nobeli preemia võitjate ennustamisega ka Thomson Reutersi analüüsikeskus, kes hindab kõrgelt tsiteeritud artiklite põhjal seda, kes võiks teaduse kõrgeima auhinnani jõuda.

2002. aastast alates on nende ennustused täppi läinud 39 nobelisti puhul. Mõnikord on preemiat ennustatud ka inimesele, kes on selle võitnud hilisematel aastatel.

Sel aastal ennustatakse preemiaid järgmistele teadlastele:

Marvin L. Cohen (USA) Teoreetiliste tööde eest tahkiste uurimisel, nende omaduste ennustamise ja eelkõige oma valdkonnas lihtsustava uurimismeetodi väljatöötamise eest. Ronald W.P. Drever (USA), Kip S. Thorne (USA), Rainer Weiss (USA) Laserinterferomeetri-Gravitatsioonilainete Observatooriumi (LIGO) arendamise eest, mis muutis revolutsiooniliste gravitatsioonilainete avastamise võimalikuks. Celso Grebogi (UK), Edward Ott (USA), James A. Yorke (USA) Oma kaootiliste süsteemide mõjutamise kirjelduse eest, mida nimetatakse OGY meetodiks.

Eelmisel aastal anti füüsika Nobel The Nobel Prize Takaaki Kajitale ja Arthur B. McDonaldile neutriinovõnkumise avastamise eest, mis näitab, et neutriinodel on olemas mass.

Füüsikas on Nobeli preemiat välja antud 1901. aastast ning 109 korral. Kuus korda jäi preemia välja andmata, aastatel: 1916, 1931, 1934, 1940, 1941 ja 1942. Enamasti oli põhjuseks sõda, ent mõnel korral põhjendas Nobeli auhindade fondi eestkõneleja preemia mitte väljaandmist ka tõsiasjaga, et sel aastal väärilisi teadussaavutusi lihtsalt ei olnud.

Kõige enam füüsika Nobeleid on jagatud osakeste füüsika alastele teadussaavutustele.

47 preemiat on antud ainult ühele teadlasele

32 preemiat on saanud kaks teadlast

30 korral on preemiat jaganud kolm laureaati.

201 inimesele on antud Nobeli füüsikapreemia

55 aastat on keskmine füüsikapreemia laureaadi vanus

25-aastane oli kõige noorim füüsikapreemia laureaat Lawrence Bragg, 1915. aastal, kui ta koos isaga koos Nobeli preemia sai.

88-aastane oli vanim füüsikapreemia laureaat Raymond Davis 1966. aastal, kui talle 2002. aastal auhind määrati.

2 laureaati 201st on olnud naised. 1903. aastal sai preemia Marie Curie ning 1963. aastal Maria Goeppert-Mayer. Võrreldes keemiaga on füüsikas Nobeli preemia laureaate palju vähem, sest keemias on Nobeli preemia võitnud 12 naist.

1 inimene, on füüsika Nobeli saanud kaks korda. See oli John Bardeen, kes võitis auhinna 1956. ja 1972. aastal.

Füüsika nobelistide hulgas on ka perekondi. 1903. aastal võitis auhinna abielupaar Marie ja Pierre Curie. Samuti on neljal korral füüsikapreemia antud isale ja pojale.