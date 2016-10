Otse: täna 12.45 selgub keemia Nobeli preemia

1989. aastast alates tegeleb Nobeli preemia võitjate ennustamisega ka Thomson Reutersi analüüsikeskus, kes hindab kõrgelt tsiteeritud artiklite põhjal seda, kes võiks teaduse kõrgeima auhinnani jõuda.

2002. aastast alates on nende ennustused täppi läinud 39 nobelisti puhul. Mõnikord on preemiat ennustatud ka inimesele, kes on selle võitnud hilisematel aastatel.

Sel aastal ennustatakse keemia preemiat järgmistele teadlastele: