Taani teadlane Johannes Fibiger võtis 1926. aastal Nobeli tänu avastusele, et ümaruss tekitab rottidel kasvaja.

Fibiger kinnitas, et tema uuringu kohaselt tekkis rottidel kasvaja, kui nad prussakate söömise kaudu said ussi vastseid. Sellel ajal, kui ta auhinna võitis, oli see järeldus Nobeli žürii arvates täiesti loogiline, ent hiljem ilmnes, et rottidel tekkis kasvaja A-vitamiin puuduse tagajärjel.

