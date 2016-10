Arstide poliitilised vaated mõjutavad patsientidele antud nõuandeid

Konservatiivsemate vaadetega arstid innustasid patsiente suurema tõenäosusega abordist loobuma, samuti hoiatasid nad inimesi sagedamini kanepikasutamisega seotud terviseriskide eest, võrreldes vähem konservatiivsete kolleegidega.

Nii selgus hiljuti Ameerika Teaduste Akadeemia Toimetises avaldatud Yale’i Ülikooli teadlaste tehtud uuringust, kus politoloogid Eitan Hersh ja Matthew Goldberg uurisid kuivõrd erinevad USAs demokraatidest ja vabariiklastest arstide nõuandmise viisid.

Arstide poliitiliste vaadete määramiseks vaatasid nad avalike hääletustulemuste andmebaase, valides sealt 200 arsti – pooled neist olid demokraadid ja pooled vabariiklased. Seejärel esitati arstidele üheksa patsientidega seotud stsenaariumit ning paluti tohtritel stsenaariumi tõsidust hinnata. Lugude hulgas oli näiteks alkoholiga liialdamine, sigarettide või marihuaana suitsetamine, depressiooni põdemine, prostituutidega seksimine, kiivrita mootorrattaga sõitmine, lastega majapidamises relva hoidmine ning varasemad abordid.

Uuring näitas, et vähem tundlike teemade puhul – nagu alkoholi tarbimine või kiivrita sõitmine – langesid demokraatide ja vabariiklaste arvamused kokku. Kui küsimus seisnes aga abortides, relvades või kanepi suitsetamises, lahknesid arstide arvamused tugevalt. Kui demokraate panid muretsema relvad, siis vabariiklasi häirisid kanep ja abordid.

Samasugune vahe ilmnes ka siis, kui arstidelt uuriti, kuidas nad sellise probleemiga patsiendiga tegeleks. Võrreldes demokraatidega innustaks vabariiklased patsiente kanepisuitsetamisest loobuma, nad räägiks rohkem kanepiga seotud legaalsetest riskidest ning nad suhtusid abordi tegemisse tõsisemalt.

«Patsiendina tasuks arstilt uurida, kas ta räägib seda mulle seetõttu, et selle kohta on tõendeid või on asi nende poliitilistes vaadetes,» ütles Hersh ajalehele The Guardian, «ehkki arstid kutsuvad end mehaanikuteks, kes patsiente alati samal moel kohtlevad, pole see selgelt alati nii.»

Hershi sõnul näitavad tulemused, et arstide poliitilised vaated peaksid olema avalikumad. Nii plaanib ta luua veebilehte, kust saaks arstide poliitilisi vaateid järele kontrollida. Ootuspäraselt see idee arste aga ei vaimustanud. «See võib neile tähendada majanduslikku kahju, sest pooled patsiendid jätaks vale partei tõttu arsti juurde tulemata,» põhjendas Hersh.