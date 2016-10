Ambitsioonikas kosmoseplaan: Hiina plaanib 20 turisti mahutavat kosmoselennukit

Oma plaanidest teatas Hiina Kosmosesõidukite Startide Tehnoloogia Akadeemia raketiteadlane Lui Haiquang möödunud nädalal Mehhikos toimunud Rahvusvahelisel Astronautika Kongressil IAC2016.

Teade maailma suuruselt teise majandusjõu plaanitavast kosmoseturismist tuleb ajal, mil konkurents inimeste lõbusõitudena kosmoseruumi saatmise turul niigi järgemööda kasvab. Käimasolevate projektide seas paistab hiinlaste kosmoselennuk silma oma suurusega – ideaalis võiks nende lennuk kanda kuni 20 reisijat, mis on rohkem, kui on lubanud ükski teine kommertslende pakkuv firma. Näiteks peaks Virgin Galacticu arendatav SpaceShipTwo mahutama 6 inimest, samal ajal kui ameeriklaste XCOR pakub võimalust vaid ühele inimesele, kes saab kogu lennu aja piloodi kõrval kabiinis veeta.

Mitu kosmosearendustega seotud uurimiskoda on aga ennustanud, et nõudlus «ekspress-tähelendude» järele peaks lähiajal kasvama. Näiteks möödunud aastal tuli The Observer välja prognoosiga, mille kohaselt peaks just 2016. aasta saama kosmoseturismi suureks hüppelauaks.

«Aina enam inimesi on kosmoseturismist huvitatud,» kirjutasid kohaliku teaduste akadeemia toel kosmoselende planeerivad hiina ettevõtjad IAC2016 kongressil esitletud artiklis.

Erinevalt konkurentidest peaks plaanitav kosmoselaev suutma Maalt õhku tõusta omal jõul ilma kanderakettide abita, kasutades kütuseks vedeldatud metaani ja vedelhapnikku.

«Sõiduk tõuseb vertikaalasendis nagu rakett ja maandub ilma maandumiskeskuse või ka pardal olijate abita maandumisrajal iseseisvalt,» ütles tiimi juht Han Pengxin New Scientistile.

Kaks võimalikku suurust

Tema meeskond on praeguseks välja arendanud kaks võimalikku kosmoselennuki varianti. Väiksem, viit inimest kaaluv lennuk kaalub 10 tonni ja tema tiivaulatus on kuus meetrit. Sellise sõidukiga võiks planeerida lende ligi 100 kilomeetri kõrgusele Maa pinnast, kus kosmos ka ametlikult alguse saab. Seejuures arendatakse kiirust kuni Mach 6 ehk ligi 2 kilomeetrit sekundis. Kaalutus olekus jõuaks selle lennu jooksul veeta ligi 2 minutit.

Lennuki dimensioone on aga võimalik oluliselt suurendada ja nii on ka hiina teadlaste pilk pigem suuremal, 100-tonnisel ja 12-meetrise tiivaulatusega versioonil samast kosmosealusest, mis peaks lennutama 20 inimest kiirusega Mach 8 (2,7 km/s) 130 kilomeetri kõrgusele. Kaalutust saaks sellisel juhul nautida 4 minutit. Suurem kosmoselennuk on piisavalt suur, et viia orbiidile väiksemaid satelliite ja nii saaks satelliitide üles viimise teenust pakkudes vähendada ka piletihinda. Kosmosesõiduk peaks olema ka kuni 50 korda taaskasutatav.

Esimesed õhkutõusud kommertskosmosdroomidelt peaksid toimuma aastal 2020 ja ennustatav piletihind peaks jääma ligikaudu 200 000 ja 250 000 Ameerika dollari vahele.

Hiinlaste ambitsioonikusega silma paistva projekti puhul on mõned kosmoselendude eksperdid siiski skeptilised, kuna selle tehnilisi detaile pole veel avaldatud.

«Kõige ebatavalisem on uskumus, et nad suudavad saata 20 inimest 100 kilomeetri kõrgusele või kaugemalegi ilma kanderaketita töötaval raketil ning seda niimoodi veel 50 korda kasutada. Kuidas see saavutada kavatsetakse, seda nad ei seleta. Samuti on märkimisväärne, et nad tahavad juba kahe aasta pärast proovilendudega alustada. Illustratsioone joonistada ja neid konverentsidel esitleda on alati lihtsam kui kosmoselennuki reaalne ehitamine ja sellega lendamine,» kommenteeris New Scientistile hiinlaste plaani Smithsoniani kosmoselendude keskuse ekspert Roger Launius. Ta lisas, et seni on hiinlased kõigi oma ette võetud projektidega hakkama saanud, kuid antud lendude turvaliselt läbimine on tema sõnul veel küsitav.