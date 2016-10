Puust ja punaseks: kui palju sa elu jooksul vett ära jood?

Kui palju vett me elu ajal ära joome? Selelle küsimusele vastas BBC iWonder minutilises animatsioonis.

Keskmine täiskasvanu tarbib päeva jooksul umbes 3,2 liitrit vett. Seda on veidi rohkem kui kuus tavalist pooleliitrist veepudelit. Ometigi ei tähenda see, et päeva jooksul kuus veepudelit alla kulistame, sest pelgalt joodud veest moodustub vaid kolmandik päevas tarbitud veekogusest.

Suure osa veest - ehk umbes 48 protsenti - tarbime hoopis teiste jookide kaudu nagu näiteks tee, kohv või mahl. Ülejäänud vee saame aga toidu kaudu.

Nii saabki välja arvutada, et kui inimene elab vähemalt 80-aastaseks, tarbib ta umbes 84 000 liitrit vett. See tähendab näiteks 168 000 pooleliitrist õlleklaasi või siis 1050 vannitäit vett.