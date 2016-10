Video: pisiloomad, kes liigutavad ookeane

Ameerika on soolavähid tuntud ennekõike kui lastele eluringi tutvustamiseks kingitavad akvaariumiloomad, kelle eluetappide arenemist jälgides on mitmed põlvkonnad õppinud elu, surma ja paljunemise kohta. Värskes uuringus näidatakse aga, kuidas nende ööpäevane ränne mõjutab globaalseid protsesse.

Nimelt elavad soolavähid suurtes parvedes, kelle liikumine sõltub olemasolevast päikesevalgusest – öösel tõusevad and pinnale lähemale, päeval vajuvad aga sügavustesse tugeva kiirguse eest varju. Selline paljudele maailmamerede loomadele omane liikumine on üks levinumatest bioloogilistest rütmidest. Aga soolavähke on palju. Väga palju. Nii palju, et nad suudavad oma rändega liigutada paigast miljardeid tonne ookeanivett, mis on juba võrreldav hoovusi, tõusu ja mõõna põhjustavate kuu ja tuulte mõjuga.

Ajakirjas Physics of Fluids avaldatud artiklis kirjeldavad California Tehnikaülikooli teadlased eksperimenti, kus kasutasid soolavähkide liikuma panemiseks lasereid ja mõõtsid seejärel nende liikumise tekitatud veevoolusid. Kes on kunagi näiteks basseinis teise inimese sabas ujunud teab, et eespool ujuja tekitab end edasi lükates vees tagasivoolu. Sama teevad ka vähid.

Teadlased lisasidki soolavähkide akvaariumi mikroskoopilisi hõbedaosakesi, mis võimaldas vee liikumist jälgida.

Tulemust saab näha CalTechi avaldatud videost:

Kuna tegemist on tõesti väikeste loomadega, tekitab iga individuaalne vähk vaid väga väikese veejoa, kuid koos tekib nende mõjul vool, mis on selgelt tugevam kui üksikute tõukejõudude summa. Kuigi eksperiment viidi läbi akvaariumis arvavad teadlased, et looduses tekitavad miljarditest isenditest koosnevad vähikooslused piisavalt jõudu, et lisada ookeanivee liikumisele triljoneid vatte energiat.

Uuring näitab, et ka kõige väiksemad organismid suudavad mõjutada globaalseid aineringeid, liigutada ookeanides soojust ja anda oma panuse ka kliimasüsteemi.