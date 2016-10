Fotod: Google esitles parima kaameraga uut telefonipaari, nutikodu ja palju muud

Uued, lihtsad ja arukad telefonid on ühtlasi esimesed, millesse on sisse ehitatud kasutaja harjumusi jäögiv iseõppimisvõimeline tehisintelligentne süsteem Google Assistant.

Telefoni 12,3-megapiksline kaamera on saanud juba turul saadaolevate telefonide seas kõrgeima reitingu ning üheks selle uutest omadutsest on pildiseeriast kvaliteetseima automaatne valimine. Ettarvatult on telefonidel võimsalt muutmälu (RAM) - koguni 4GB, põhimälu on valikus kas 32 või 128 GB.

Erinevalt uuesti iPhone'st puudub sellel telefonil tagaküljel olev kaamerakühm ning säilinud on ka 3,5mm kõrvaklappide pesa. Kõigest 15-minutilise laadimise järel peaks telefonide aku vastu pidama seitse tundi. Alumiiniumkorpusega Telefon tuleb müügile hõbedast, musta ja helesinist värvi ning hinnaks saab Google'i veebipoes olema 649 dollarit.

Pixeli telefonid on ühilduvad loomulikult ka aasta lõpus müügile jõudvate Ggoogle'i uute virtuaalreaalsuse prillidega, mis kannavad nime Daydream. Nende loomisel on Google koostööd teinud 50 ettevõttega ning koos on loodud spetsiaalselt nende jaoks mõeldud videomänge, videostriimimise äppide edasiarendusi ja isegi ajakirjandusväljaannete äppe.

Loomulikult saavad nende prillide toe ka Google'i enda Youtube ja Streetview. Prillid tulevad novembris müügile hinnaga 79 dollarit.

4. novembril jõuab 129 dollarilise hinnaga müügile ka Google'i uus hääljuhitav nutikodu lahendus Google Home, mille abil saab häälkäsklustega panna näiteks kodus mängima muusikat ja teleteenuseid, uurida enne kodust lahkumist liiklustihedust teel tööle ja suunata teejuhised Pixeli telefonidesse.

Allikas: Macrumors