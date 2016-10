Asjade internet sai oma esindusühingu

Elisa juht pakub Ansipile lahendust

Et Põhja- ja Baltimaade väga madalad mobiilsete teenuste hinnad ei kasvaks rändlustasu kaotamisel mitmekordseks, tuleks Balti- ja Põhjamaade operaatoritele erand teha, pakub Elisa rahvusvahelise korporatsiooni juht Veli-Matti Mattila.

Kas tasuta wifi lõpu algus?

Euroopa Kohus otsustas, et iga tasuta wifi pakkuja peab kaitsma oma wifi võrgu parooliga.

Eestis saab nüüd üle interneti äppidele automaatteste teha

Äppide loojatel on nüüdsest võimalus läbi viia uute rakenduste automaattestimisi üle internetivõrgu – seda võimalust pakub TTÜ Mektorys tegutsev Äpilabor.

Eestis saab nüüd äppe testida automaatselt ja oma arvuti tagant lahkumata

Tallinna tehnikaülikoolis Mektorys asuv Baltimaade ainus Äpilabor sai juurde olulise täienduse – kõigil huvilistel on võimalus läbi viia uute äppide automaattestimisi ning seda kõige mugavamal moel – üle internetivõrgu ja oma arvuti tagant lahkumata. 29. ja 30. septembril saavad kõik huvilised Äpilaboris oma äppe tasuta testida, kutsub sinu moodi tehnoloogiaportaal Digitark.

Tehnoloogia võtab riigikogulaste töö üle

Asjaolu, et kaugelt üle poole internetiliiklusest käib täna nutiseadmetes on ilmne signaal sellest, et klienditeenindus peab igas valdkonnas suuremas osas kolima inimese taskus olevasse äppi ning paljud seadused kaotavad uutes oludes oma mõtte, leiab riigikogu majanduskomisjoni liige Kalle Palling.

Mobiilifirmad ähvardavad hinnatõusu ja internetipiiranguga

Eestis tegutsevad mobiiliettevõtted pole siiani rahul Euroopa Komisjoni digivolinike Andrus Ansipi ja Günther Oettingeri rändlustasude kaotamise plaaniga ning ennustavad kava teostumisel ulatuslikku hinnatõusu ja piiramatu mahuga internetipakettide kadumist.

Internet topib nina meie asjadesse

Mitu head aastat on räägitud asjade internetist (ingl k Internet of Things) ja pelutatud inimesi omapäi toitu telliva külmkapiga. Kas see on lahendus, mida me ilmtingimata esimesena vajame?

Mis värvi on internet…

See värv on sinine. Maailma kümne kõige külastatava veebikeskkonna analüüs näitas, et sinise varjundeid kasutatakse internetis ligi kaks korda enam kui punase ja kollase ning kolm korda enam rohelise varjunditest.

Eestis avaneb raadiosidel põhinev asjade interneti võrk

IT- ja sideteenuste ettevõte Unitcom ja Norra telemaatika ja sensor-tehnoloogia ettevõte Nordic Automation Systems käivitavad oktoobri alguses raadiosidel põhineva asjade interneti võrgu.

Eesti esimene avalik asjade interneti võrk on valmis kommertskasutuseks

Eesti IT- ja sideteenuste ettevõte Unitcom on koostöös Norra telemaatika ja sensortehnoloogia ettevõttega Nordic Automation Systems lõpetanud tehnilised testid Eesti esimese avaliku üleriigilise asjade interneti võrgu NORAnet käivitamiseks.

Mitte midagi pole muutunud – Eesti interneti selgroog kõigub jätkuvalt hanejalgadel

Riik pole vaatamata paljudele selgetele kriitikaviidetele võtnud midagi ette selleks, et luua tulevikukindlus maksumaksja raha eest loodava Eesti interneti põhivõrgu omandiküsimuses. «Eks paista,» kõlab riigi seisukoht selle pea sajamiljonilise projekti tulemi kohta.

Uuring: internet on asendamas inimmälu

Mida aeg edasi, seda enam kolivad meie mälestused ajust erinevatesse seadmetesse. Paadunumad kasutajad ei pruugi enam proovidagi ainult oma aju toel ülesandeid lahendada.