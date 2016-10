Reuters: Twitter avalikustab müügi paari nädala jooksul

See tähendab, et ostuhuvilistel tuleb Twitteriga kaubale saada juba lähinädalatel. Reutersi allikate andmetel on praegu müügiläbirääkimised käimas pilveteenuste firmaga Salesforce, meelelahutus- ja meediakontserniga Disney ning internetifirma Google emaettevõtte Alphabetiga. Ühe meediaraporti järgi on Google aga võistupakkumisest juba loobunud.

Twitter ei ole börsil veedetud 11 kvartali jooksul veel kordagi kasumisse jõudnud. Ka käesoleva finantsaasta kahe esimese kvartali tulemused olid Wall Streetile selgeks pettumuseks.

Teise kvartali seisuga oli säutsuplatvormil üle maailma 313 miljonit kasutajat, hetkel on firma turuväärtuseks 17,25 miljardit dollarit.